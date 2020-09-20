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المصريون للسيسى على تويتر : لست وحدك

أخبار مصرية حسام عماد 2020-09-20 12:52 تبليغ
المصريون للسيسى على تويتر : لست وحدك
المصريون للسيسى على تويتر : لست وحدك
المصريون للسيسى على تويتر : لست وحدك
المصريون للسيسى على تويتر : لست وحدك
المصريون للسيسى على تويتر : لست وحدك
وجه آلاف المصريين رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، بأنه ليس وحده فى حربه ضد الفساد والتأخر والإرهاب وعدم الاستقرار، وذلك عبر هاشتاج "لست وحدك" الذى تصدر موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

 

كتبت ساندرا: "نحن نفخر بإنجازاتك سيدى الرئيس"، وأضاف أبوزيد: "نريد دولتنا آمنة".

هاشتاج لست وحدك

وقالت نيفين السلامونى، عبر حسابها: "أنت الرئيس الذى يستحقه المصريون، أنت الرئيس الذى جعلنا فخورين، حماك الله وحمى مصر، لست وحدك".

هاشتاج لست وحدك
لست وحدك

 

كما غرد شادى طلعت: "كمل يا ريس حربك على الفساد، كمل يا ريس تنمية بلدنا مصر، كمل يا ريس حماية بلادنا من أعدائنا".

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