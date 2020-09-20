وزيرة الصحة تعلن فحص 15 ألف مواطن بدولة تشاد للكشف عن فيروس سى

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إرسال وفد طبى إلى دولة تشاد، برئاسة الدكتور وائل عبد الرازق، نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور محمد البرعي، المدير التنفيذى للمبادرة، فى إطار متابعة العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "لعلاج مليون إفريقى من فيروس سي".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن الوفد بدأ زيارته بتفقد أماكن مسح فيروس "سي" للمواطنين بالعاصمة إنچامينا، والتى تضم 20 نقطة لمسح المواطنيين التشاديين للكشف عن فيروس "سي"، كما تفقد الوفد مركز التقييم وتلقى العلاج بالمستشفى المرجعى بإنچامينا، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز مركز آخر فى مدينة "موندو" بجنوب تشاد لعمل تحاليل "pcr" لفيروس "سي" وتلقى العلاج كخطوة أولى لبدء عمليات المسح والعلاج خارج العاصمة إنجامينا.

وأضاف "مجاهد" أنه تم عقد اجتماع، أمس السبت، بحضور كل من الدكتور وائل عبد الرازق، نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الڤيروسات الكبدية، والدكتور محمد البرعي، المدير التنفيذى للمبادرة، والدكتور رامى محمد الحسيني، مدير المكتب الفنى لمساعد وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، من الجانب المصري، ومن الجانب التشادى الدكتور عبد الله صابر فضول، وزير صحة دولة تشاد، والمستشار محمد عرابي، ممثل سفارة مصر فى دولة تشاد، وكبار مسئولى وزارة الصحة بدولة تشاد، لوضع خطة العمل بالمبادرة فى المرحلة القادمة، حيث ستشمل اعتماد مراحل مسح المواطنين فى محافظات أخرى خارج العاصمة إنجامينا.

وقال "مجاهد" إنه تم خلال الاجتماع مراجعة ما تم إنجازه فى الفترة الماضية منذ بداية تطبيق المبادرة فى أكتوبر الماضي، حيث تم فحص 15 ألف و441 مواطن تشادى حتى اليوم، وبلغت نسب المصابين بفيروس "سي" 715 مريضًا من إجمالى المواطنين الذين تم فحصهم، وتم تقييمهم بالمستشفى المرجعى بالعاصمة إنچامينا و تلقيهم العلاج اللازم، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة قومية لمكافحة الڤيروسات الكبدية فى دولة تشاد بالتعاون مع الخبراء فى مصر و الخبراء فى دولة تشاد.

وأشار إلى أنه إرسال شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية إلى دولة تشاد تشمل أدوية خاصة ببروتوكولات علاج فيروسات "سي"، و"بي" تكفى لعلاج ألف مريض، وكواشف "pcr" لتحليل فيروس "سي" و" بي"، بالإضافة إلى كواشف فيروس كورونا المستجد ومستلزمات وقائية، دعمًا للمنظومة الصحة بدولة تشاد، وكذلك مساندتها فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، وجه وزير الصحة التشادي، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لدعمها المتواصل لمشروعات الصحة العامة فى دولة تشاد، فضلاً عن التعاون المثمر فى الكتير من الملفات المشتركة بالمجال الصحي، كما أشاد بالجهود المبذولة لفرق العمل المصرية لتطبيق المبادرة فى دولة تشاد.