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الرئيس السيسي يهنئ رئيسة جمهورية نيبال بذكرى يوم الدستور

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الرئيس السيسي يهنئ رئيسة جمهورية نيبال بذكرى يوم الدستور
الرئيس السيسي يهنئ رئيسة جمهورية نيبال بذكرى يوم الدستور

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية نيبال الفيدرالية الديمقراطية بيديا ديفي بهانداري، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 