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وزارة الدولة للإعلام تطلق المرحلة الثانية لمبادرة "خبر في صورة"

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وزارة الدولة للإعلام تطلق المرحلة الثانية لمبادرة "خبر في صورة"
وزارة الدولة للإعلام تطلق المرحلة الثانية لمبادرة "خبر في صورة"

أعلنت وزارة الدولة للإعلام إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة (خبر في صورة) تحت شعار "مصر بعيون مصرية"؛ للاحتفاء باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق يوم ٢٧ من سبتمبر الجاري. 

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم /الأحد/ أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الموهوبين في مجال التصوير الصحفي، بالإضافة إلى أنها تستند إلى رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم للمبادرة عن طريق إرسال الصور على البريد الإلكتروني [email protected]، لافتة إلى أن شروط المسابقة تنص على أن تكون المسابقة مفتوحة لكافة المواطنين من الإناث والذكور، وأن تكون الصور المشاركة تم تصويرها داخل جمهورية مصر العربية خلال العام. 

كما تنص الشروط على أن يمنع منعًا باتًا أي تعديل في الصورة يغير من عناصرها مثل تركيب عنصر خارجي أو إزالة عنصر من الصورة بأدوات البرامج المختلفة حتى لو كان عنصر لا يغير المعنى العام، ويسمح بالقص وتعديل الألوان والإضاءة بما لا يغير معنى الصورة أو مضمونها أو يؤثر على عناصرها. 

ويحق لكل مشترك الاشتراك بـ 5 خمس صور كحد أقصى، على أن ترسل الأعمال المشاركة بحجم كبير وواضح حتى يمكن تحكيمها وطبع الفائز منها في المعرض العام، كما لا يسمح بإرسال صور عليها علامة مائية أو إمضاء المتسابق. 

ونصت الشروط كذلك على أن اشتراك المتسابق في المسابقة هو تعهد منه بأنه صاحب الملكية الفكرية للأعمال المقدمة، وأن تتناول الأعمال المقدمة القضايا المطروحة من منظور إبداعي. 

وأفادت الوزارة بأنه سيتم بدء استلام الأعمال منذ لحظة الإعلان عن المسابقة، ولن يتم النظر إلى أي صور يتم إرسالها عبر رسائل الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، وسيتم تقييم الصور من قبل لجنة تحكيم متخصصة في فنون التصوير الصحفي، يترأسها المصور الكبير عبد الوهاب السهيتي كبير مصوري الأهرام، وتضم كلا من حسام دياب من أهم المصورين الصحفيين المصريين، ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين ورئيس قسم التصوير بجريدة الشروق. 

وسيتم اختيار أفضل 5 صور ليتم نشرها عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنح أصحابها شهادة تقدير، كما سيسمح للمؤسسات الصحفية بنشر تلك الصور، وفي نهاية العام ستقوم الوزارة بعمل معرض لأفضل الأعمال المقدمة.

ونشرت وزارة الدولة للإعلام البريد الإلكتروني [email protected] للتواصل معها بشأن المسابقة.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 