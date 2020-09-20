نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال شهر.. "الرعاية الصحية" تقدم 1000 استشارة طبية للمنتفعين عبر تطبيق البالطو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من ١٠٠٠ استشارة طبية عن بُعد للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد والمسجلين بالمنظومة في محافظة الأقصر، وذلك عبر تطبيق البالطو خلال ٣٠ يوم من بدء إطلاق مبادرة (اطمن).

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه منذ بداية المبادرة في ٢٠ أغسطس الماضي وحتى الآن، تم تقديم ٦٥٣ استشارة طبية للمرضى عن بُعد من خلال الاستشارات النصية لتطبيق البالطو في التخصصات الطبية المختلفة، وتشمل ١٢٦ استشارة باطنه، ١٠٧ استشارة أمراض النساء، ٩٩ استشارة أطفال، ٩٨ استشارة نفسية، ٨٦ استشارة تغذوية، ٥٩ استشارة جلدية، ٤٠ استشارة في طب الأسرة، ٣٨ استشارة أخرى في أمراض القلب.

وأضافت أنه تم تقديم ٣٦٨ استشارة طبية للمرضى عن بُعد من خلال مكالمات الفيديو لتطبيق البالطو خلال نفس الفترة، وتشمل ٧٨ استشارة باطنه، ٦٥ استشارة نفسية، ٥٣ استشارة في أمراض النساء، ٥١ استشارة تغذوية، ٤٧ استشارة جلدية، ٤٠ استشارة أطفال، ١٧ استشارة في طب الأسرة، ١٧ استشارة في أمراض الأطفال.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أطلقت مبادرة (اطمن) في ٢٠ أغسطس الماضي، بالتعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا وشركة البالطو الخدمات الطبية، لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد ومجانًا لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد والمسجلين بمحافظة الأقصر، عبر تطبيق البالطوElBalto، وبمشاركة ٩٣ طبيب من الأخصائيين والإستشاريين العاملين بالمنشآت الصحية لهيئة الرعاية الصحية، في ٨ من التخصصات الطبية المختلفة وهم "الباطنه، طب الأسرة، الأطفال، النساء، الجلدية، النفسية، التغذية، القلب".

ويشار إلى أن تطبيق البالطوElBalto عبارة عن منصة رقمية تتيح تواصل المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد مع الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية سالفة الذكر، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك إما عن طريق المحادثات الكتابية أو عن طريق طلب المريض لمحادثة مرئية عبر الفيديو مع الطبيب المختص.

فيما يتم تسجيل المريض على تطبيق البالطوElBalto عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد؛ لتمكين المريض أو المنتفع من الدخول للتطبيق، كإجراء احترازي ولتأمين البيانات المتعلقة به، ومن ثَّم يقوم المريض باختيار الخدمة "رسالة نصية أو الفيديو المباشر"، ثم اختيار أحد التخصصات الطبية سالفة الذكر، ثم حجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذي يختاره حسب الميعاد المتاح والمحدد مسبقًا من الطبيب، أو إرسال الإستشارة من خلال رسالة على التطبيق يتم الرد عليها في أقل من 24ساعة.

هذا؛ وقد أتاحت الهيئة العامة للرعاية الصحية تحميل تطبيق البالطوElBalto، بعنوان مبادرة (اطمن)، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ويمكن تحميله على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الاندرويد.