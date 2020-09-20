نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لست وحدك.. هاشتاج يتصدر تويتر لدعم السيسي ضد الإخوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خلال الساعات الماضية، وذلك ردا على مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو لبث الفوضى داخل مصر مرة أخرى.

وشارك الآلاف من المصريين والوطن العربي في أكثر من هاشتاج للتصدي إلى حملات الاخوان الارهابية، التي تهدف إلى خراب ودمار مصر.

وقال‏⁧ أحد الاشخاص عبر الهشتاج: "شاهدوا ما الذي فعله الرئيس السيسي لمصر خلال سنوات قليلة.. أبلغ رد على كلاب الإخوان"، وأضاف آخر: ""‏⁧‫#لست_وحدك‬⁩ اللي ربنا معاه عمره ما يخاف، تحيا مصر السيسي واللي يزعل يغور في ستين ألف داهية".

‏وشارك آخر عبر الهاشتاج: "الرئيس السيسي استلم مصر عبارة عن عمارة آيلة للسقوط.. استطاع في فترة وجيزة أن يحقق إنجازات في كل المجالات، ⁧‫#بالسيسي_نتحدى_الدنيا‬⁩".

فيما قال ناشط: "السيسي هيفضل قائد مصر العظيم بنحبك وهنفضل معاك كمل إحنا معاك على طول يا عزيز مصر".

وغرد أحد الأشخاص عبر حسابه الشخصي: "سيسجل التاريخ رجل اسمه ⁧‫#عبدالفتاح_السيسي‬⁩ أوقف غزو ماغولي على بلاده بخطين حمر دون أن يرفع سلاح واحد ⁧‫#بالسيسي_نتحدي_الدنيا‬⁩".

واستكمل آخر: "لما شفت محمد علي يتكلم عن الثوره في قناة مكملين... تذكرت بيت شعري يقول إذا كان الغراب دليل قوم فبشرهم بالخراب ⁧‫#السيسي_قوتنا_وقدوتنا‬⁩.

وتابع أحد المشاركين بهاشتاج آخر: "السيسي فخر كل مصري، رئيسي وافتخر، مش_نازلين_يوم_٢٠_ومع_السيسى_مكملين‬⁩".

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ومن ناحية أخرى، كان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن عن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستشار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس السبت، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز".

وتسلم الرئيس السيسي، رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية تضمنت دعم بلاده لموقف مصر تجاه التعامل مع قضية سد النهضة.

وأكد الرئيس، أن يد مصر ممدودة للكونغو الديمقراطية وجميع دول القارة للتعاون والبناء والتنمية والسلام.