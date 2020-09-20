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تعيين 5564  شاباً وتحرير 558 محضراً منشآت خالفت القانون بالقاهرة

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تعيين 5564  شاباً وتحرير 558 محضراً منشآت خالفت القانون بالقاهرة
تعيين 5564  شاباً وتحرير 558 محضراً منشآت خالفت القانون بالقاهرة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين 5564  شاباً وتحرير 558 محضراً منشآت خالفت القانون بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إسماعيل منطاوي

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة  5564 شاباً ، من بينهم  30 من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغ المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 16525 شاباً ، كما تم توفير 2930 فرصة عمل للشباب.
وأشار محمد طه مدير المديرية  في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضي ، أن المديرية  قامت باستخراج 1188 رخصة مزاولة مهنة، و 1112 شهادة قياس مستوى مهارة ، بالإضافة إلى تلقيها 965  شكوى، منها 177 شكوي تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة 228 شكوى للمحكمة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها ، وتم حفظ 48 شكوى ، وتبقى 332 شكوى تحت البحث والدراسة .
وتابع مدير المديرية أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستخراج 100 ترخيص  جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 30 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس  عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.
أما عن مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 129 منشأة ( دوري - حملات ) وأسفر التفتيش عن تحرير 423 محضراً لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 229 شكوي ، وتم تسوية 162 شكوى منها ودياً ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 159 منشأة ، وإعادة التفتيش على 318 منشأة أخرى ، أسفر التفتيش عن تحرير 135 محضر سلامة وصحة مهنية و5 محاضر تراخيص وغلق إداري ، كما تم بحث 13 شكاوى.
 

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 