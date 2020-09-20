نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى ثابت يكشف سبب دخوله "مستقل" في انتخابات النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، عن سبب ترشحه في انتخابات مجلس النواب المقبلة على مقعد الفردي المستقل.

وقال ثابت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا ضد إجبار الناخب على أي تحالف ولهذا أنا ترشحت فردي مستقل".

وتابع: "المواطن هو السيد وصاحب حرية الاختيار".