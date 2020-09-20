نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البحوث الإسلامية" يعقد لجنة مقابلات شخصية لاختيار المتقدمين لدرجتي مدير الدعوة والتوجيه في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - Advertisements
عقد مجمع البحوث الإسلامية اليوم مقابلة شخصية بمقر المجمع مع مديري الدعوة والتوجيه من المتقدمين لشغل هذه الدرجة الوظيفية في بعض مناطق الوعظ، حيث تشكلت لجنة المقابلة من الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عياد، د. محمد الضويني أمين عام هيئة كبار العلماء، محمد أبوزيد نائب رئيس جامعة الأزهر، د. سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، الشيخ ياسر الفقي أمين اللجنة العليا للدعوة بالأزهر.
ويأتي عقد لجنة المقابلات الشخصية كمرحلة لاختيار أكفأ المتقدمين لشغل درجة مدير الدعوة لما تمثله من أهمية داخل التدرج الوظيفي بمناطق الوعظ حيث يتولى مدير الدعوة وضع الخطط الدعوية بالمحافظة وتنفيذها بما يحقق رسالة الأزهر الدعوية والتوعوية، وبما ينعكس على دور مناطق الوعظ في العلم الميداني والتواصل المباشر مع الناس.
كما أن اللجنة تضع أيضًا مجموعة من المعايير والسمات الشخصية لاختيار مدراء التوجيه ممن لهم دور مهم في متابعة عملية تنفيذ الأنشطة الدعوية في المنطقة وإعداد تقارير بها لرفعها للإدارة العامة للتوجيه بأمانة القاهرة، فضلًا عن المساهمة في وضع خطط العمل الشهرية.
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