انت الان تتابع تفاصيل خبر التعليم تُعلن عن حاجتها لمعلمين في مختلف التخصصات للمدرسة الدولية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت منذ قليل المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زيد وظائف للمعلمين بالمرحلة الابتدائية في عدد من التخصصات منها اللغة العربية والتربية الدينية ورياض الأطفال، ورياضة انجليزي “ماث” ومعلم لغة إنجليزية وعلوم لغات وأخصائي اجتماعي، واشترطت وزارة التربية والتعليم أن يكون المتقدمين من العاملين في الوزارة ويجيد اللغة الإنجليزية وكذلك التعامل مع الحاسب، حيث أنه يعمل بنظام المأمورية المفتوحة مقابل مكافأة شهرية.

وظائف للمعلمين

وانطلق صباح اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020 العام الدراسي الجديد بالمدرسة المصرية الدولية الحكومية بمنطقة الشيخ زايد، وسط اجراءات احترازية ووقائية قوية وفق تعليمات وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب، حيث التزم الطلاب بارتداء القناع الواقي وكذلك جميع المعلمين وإدارة المدرسة.

وحرصت إدارة المدرسة تحت قيادة الدكتور “أشرف لبنه” على تنظيم دخول الطلاب وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الدخول، وتحقيق الالتزام الكامل باحتياطات وإجراءات الحماية من فيروس كورونا.

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وقامت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب، حيث تم قياس درجة الحرارة للطلاب أثناء دخولهم للمدرسة، وأقامت مراسم طابور الصباح مع ترديد النشيط الوطني، والحرص على تطبيق مسافات التباعد بين الطلاب.