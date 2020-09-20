البترول : 6 اتفاقيات جديدة لإيجاس باستثمارات 731 مليون دولار

قالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، اليوم الأحد، إنه يتم حاليا الانتهاء من إجراءات التوقيع النهائى على 6 اتفاقيات جديدة باستثمارات تبلغ 731 مليون دولار، وبإجمالى منح توقيع 14 مليون دولار.





وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركة "إيجاس" لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019-2020، أن الاستراتيجية المتكاملة التى تتبناها الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى نجحت فى تسجيل أعلى معدلات لإنتاج الغاز الطبيعى بتاريخ مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة للتصدير، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام والتوسع فى صناعات القيمة المضافة، التى يعد الغاز الطبيعى أحد أهم المواد المغذية لها، والتى تحقق عائداً اقتصادياً كبيرا.

وقال الملا، إن استراتيجية الوزارة ساهمت فى جذب شركات عالمية جديدة للعمل فى مجال البحث والاستكشاف بمصر لأول مرة، بالإضافة إلى حرص الشركات العاملة بالفعل على تأكيد تواجدها والتوسع فى استثماراتها، فى ظل الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تتمتع به مصر حاليا، والذى يعد حجر الزاوية فى جذب الاستثمارات العالمية، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والاستفادة من قدرات مصر المتميزة.

وأكد أهمية بناء ودعم قدرات ومهارات الكوادر البشرية وزيادة كفاءتها وتحسين أدائها والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات ومواكبة عمليات التحول الرقمى، مشددا على أهمية الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا حفاظاً على سلامة وصحة العاملين، وضرورة الاستمرار فى إجراء عمليات الصيانة بصفة منتظمة للأصول الإنتاجية فى جميع مواقع العمل لتحسين ورفع كفاءتها من أجل زيادة معدلات الإنتاج وتأمين مصادر الإمدادات للسوق المحلى.

وأشار الوزير إلى أهمية الاستمرار فى تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى ليشمل جميع محافظات مصر لتوفير خدمة حضارية للشعب المصرى، بالإضافة إلى الانطلاق بنشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز، فى إطار المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخداماته مع توافر مصادر الإمدادات بهدف الاستفادة من موارد مصر من الغاز وبهدف ترشيد استيراد الوقود السائل والحفاظ على البيئة.

واستعرض الدكتور مجدى جلال، رئيس شركة "إيجاس" تطور معدلات إنتاج الغاز الطبيعى، خلال السنوات الخمس الماضية، وجهود مواجهة التناقص الطبيعى للآبار والزيادة التى تحققت خلال العامين الأخيرين والوصول إلى المقدرة على إنتاج 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

ولفت جلال إلى أن عدد الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال العام المالى 2019-2020 بلغ 5 اتفاقيات، بالإضافة إلى 3 اتفاقيات أخرى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، ليصبح الإجمالى 8 اتفاقيات باستثمارات 934 مليون دولار ومنح توقيع 51 مليون دولار، ليصبح إجمالى الاتفاقيات السارية 37 اتفاقية، موضحا أن ذلك جاء نتيجة نجاح استراتيجية وزارة البترول التى أسفرت عن جذب استثمارات جديدة ودخول شركتى "إكسون موبيل" و"شيفرون" للعمل فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة، إلى جانب زيادة استثمارات الشركات الحالية مثل "بى بى وشل وتوتال".

وأشار إلى أن حصاد نشاط البحث عن الغاز وتنمية الحقول تمثل فى حفر 12 بئرا استكشافيا فى البحر المتوسط ودلتا النيل نتج عنها 7 اكتشافات، وتم الانتهاء من وضع 7 مشروعات جديدة على الإنتاج واستكمال عدد 4 مشروعات بإجمالى 31 بئرا، وإنتاج أولى حوالى 1.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى نحو 19 ألف برميل متكثفات يومياً وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 1.1 مليار دولار.