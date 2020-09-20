نائب الشيوخ بالمنيا: الملفات ذات النفع العام على رأس أولوياتنا

جاء ذلك عقب إنهاء إجراءات استخراج كارنيه العضوية بالمجلس، نافيا ما يتردد بأن مجلس الشيوخ منزوع الاختصاصات، مؤكدا أن الدستور والقانون أقر صلاحيات واضحة وحاسمة للغرفة التشريعية الثانية، والتى تقوم فى الأساس على مساندة كافة مؤسسات الدولة.
وأشار أشرف عشيرى، إلى أن الصعيد يمثل أولوية كبيرة له خلال عضويته بمجلس الشيوخ، قائلا: الصعيد نال اهتمام كبير فى الفترة الأخيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحتاج لمزيد من المشروعات القومية ليتحول الصعيد لمناطق جذب وليس طردا للسكان.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والمشروعات القومية الكبرى والوصول بمصر إلى بر الأمان.
وبدأ منذ قليل حفل استقبال الأعضاء الجدد لمجلس الشيوخ، والذى من المقرر أن يستمر لمدة يومين بمقر المجلس لاستخراج الكارنيهات الخاصة بالنواب الفائزين فى الانتخابات.
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