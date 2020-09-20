الأوقاف : إجراءات حاسمة لمنع استخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية

وحسب بيان للوزارة، أكد مختار جمعة، على متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعى، وكذلك متابعة حملة نظافة المساجد واستمرارها، وأيضًا كل ما يتصل بافتتاحات المساجد الجديدة.

وشدد الوزير، على أهمية متابعة تنفيذ جميع الإنشاءات والأعمال الهندسية القائم، مع التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أى محاولة لاستخدام المساجد أو ملحقاتها بالدعاية الانتخابية.