حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 21- 9-2020

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 21-9-2020

مهنيًّا: اقبل الأفكار الجديدة ولكن دون أن تتخلى عن أفكارك الأساسية.

عاطفيًّا: حاول أن تقلل من مشاكلك ع الشريك وقررا العيش بفرح وسعادة.

صحّيًّا: انتبه إلى ظروفك الصحيّة ولا تهمل أي إشارة، تحاشَ الانفعالات فهي تسبّب ضررًا للقلب.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 21-9-2020

عاطفيًّا: عيش الواقع مهما كانت الظروف التي تمر بها، حافظ على علاقتك بالشريك.

مهنيًّا: يطرأ تغيير إيجابي على حياتك العملية.

صحّيًّا: انت ترهق نفسك كثيرًا هذه الفترة، عليك الحذر أكثر.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 21-9-2020

عاطفيًا: ما رأيك في الدخول بعلاقة حب جديدة؟

مهنيًا: أنت نشيط وحيوي والجميع مسرور بعملك.

صحيًا: لا ترهق نفسك أكثر من اللازم لأنك تحتاج إلى الراحة.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 21-9-2020

مهنيًّا: أنت إنسان ناجح هذا اليوم وتحصل على فرصة عمل تفتح لك أبواب المستقبل.

عاطفيًّا: أنت تحاول الخروج من عباءة الماضي، ولكن محاولاتك تبوء بالفشل.

صحّيًّا: أكثر من شرب الشاي الأخضر وحافظ على درجة حرارة غرفة مناسبة.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 21-9-2020

مهنيًّا: عليك التخلص من شكوكك في زملائك في العمل وعليك أن تبني جسر ثقة جديد.

عاطفيًّا: اقترب إلى شريكتك اكثر وكن لها صديقا وأخا وأبا.

صحّيًّا: إذا شعرت بوعكة صحية لا تتردد في زيارة الطبيب بأسرع وقت ممكن.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 21-9-2020

مهنيًّا: بإمكانك أن تدير أمورك في العمل بالطريقة التي تجدها مناسبة لك.

عاطفيًّا: تناقش الكثير من القضايا المهمة التي تتعلق بمستقبل علاقتك بالحبيب وتحاول إيجاد الحلول المناسبة لها.

صحّيًّا: حاول أن تريح نفسك وتهدّئ أعصابك، وتجنّب كل ما قد يستفزك.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 21-9-2020

عاطفيًا: سترتبط بالفتاة التي حلمت بها.

مهنيًا: ستفتح لك الأبواب من جديد.

صحيًا: لا تكن اندفاعيًا بعض الشيء فهذا سيزيد التوتر لديك.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 21-9-2020

عاطفيًا: تزعج الشريك بإنتقاداتك الكثيرة، فهي تجرحه ونحرجه كثيرًا.

مهنيًا: تقوم بأعمالك المترتبة عليك بشكل بارع تلفت النظر إليك.

صحيًا: عليك الانتباه إلى كل الأمور الصحية التي تفيدك.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 21-9-2020

عاطفيًا: عليك التمسك بها جيدًا ولا تضيع الأمل بها.

مهنيًا: ستأخذ قسطًا من الراحة.

صحيًا: انتبه لنفسك وراجع طبيبك بشكل مستمر.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 21-9-2020

عاطفيًا: أنت تحتاج إلى حبيب حقيقي ولكن ماذا ستفعل إن لم يحن الوقت؟

مهنيًا: أنت في تألق مستمر وستحصل على مكافأة قريبا.

صحيًا: صحتك بألف خير وأنت مواظب على برنامج غذائي صحي.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 21-9-2020

عاطفيًا: أنت سريع الغضب خصوصاً مع الحبيب.

مهنيًا: لا تترك نفسك دون استراحة خلال الدوام.

صحيًا: الوجع في العيون علاجه الراحة والنوم.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 21-9-2020

عاطفيًا: لا جديد إطلاقًا على الصعيد العاطفي ولا تبكي على الأطلال.

مهنيًا: تمر بفترة جيدة وأمامك فرص مناسبة للتقدم.

صحيًا: عليك التوجه إلى طبيبك الخاص بأسرع ما يمكن