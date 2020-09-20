حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 21- 9-2020

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 21-9-2020
مهنيًّا: اقبل الأفكار الجديدة ولكن دون أن تتخلى عن أفكارك الأساسية.
عاطفيًّا: حاول أن تقلل من مشاكلك ع الشريك وقررا العيش بفرح وسعادة.
صحّيًّا: انتبه إلى ظروفك الصحيّة ولا تهمل أي إشارة، تحاشَ الانفعالات فهي تسبّب ضررًا للقلب.
حظك اليوم برج الثور الاثنين 21-9-2020
عاطفيًّا: عيش الواقع مهما كانت الظروف التي تمر بها، حافظ على علاقتك بالشريك.
مهنيًّا: يطرأ تغيير إيجابي على حياتك العملية.
صحّيًّا: انت ترهق نفسك كثيرًا هذه الفترة، عليك الحذر أكثر.
حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 21-9-2020
عاطفيًا: ما رأيك في الدخول بعلاقة حب جديدة؟
مهنيًا: أنت نشيط وحيوي والجميع مسرور بعملك.
صحيًا: لا ترهق نفسك أكثر من اللازم لأنك تحتاج إلى الراحة.
حظك اليوم برج السرطان الاثنين 21-9-2020
مهنيًّا: أنت إنسان ناجح هذا اليوم وتحصل على فرصة عمل تفتح لك أبواب المستقبل.
عاطفيًّا: أنت تحاول الخروج من عباءة الماضي، ولكن محاولاتك تبوء بالفشل.
صحّيًّا: أكثر من شرب الشاي الأخضر وحافظ على درجة حرارة غرفة مناسبة.
حظك اليوم برج الاسد الاثنين 21-9-2020
مهنيًّا: عليك التخلص من شكوكك في زملائك في العمل وعليك أن تبني جسر ثقة جديد.
عاطفيًّا: اقترب إلى شريكتك اكثر وكن لها صديقا وأخا وأبا.
صحّيًّا: إذا شعرت بوعكة صحية لا تتردد في زيارة الطبيب بأسرع وقت ممكن.
حظك اليوم برج العذراء الاثنين 21-9-2020
مهنيًّا: بإمكانك أن تدير أمورك في العمل بالطريقة التي تجدها مناسبة لك.
عاطفيًّا: تناقش الكثير من القضايا المهمة التي تتعلق بمستقبل علاقتك بالحبيب وتحاول إيجاد الحلول المناسبة لها.
صحّيًّا: حاول أن تريح نفسك وتهدّئ أعصابك، وتجنّب كل ما قد يستفزك.
حظك اليوم برج الميزان الاثنين 21-9-2020
عاطفيًا: سترتبط بالفتاة التي حلمت بها.
مهنيًا: ستفتح لك الأبواب من جديد.
صحيًا: لا تكن اندفاعيًا بعض الشيء فهذا سيزيد التوتر لديك.
حظك اليوم برج العقرب الاثنين 21-9-2020
عاطفيًا: تزعج الشريك بإنتقاداتك الكثيرة، فهي تجرحه ونحرجه كثيرًا.
مهنيًا: تقوم بأعمالك المترتبة عليك بشكل بارع تلفت النظر إليك.
صحيًا: عليك الانتباه إلى كل الأمور الصحية التي تفيدك.
حظك اليوم برج القوس الاثنين 21-9-2020
عاطفيًا: عليك التمسك بها جيدًا ولا تضيع الأمل بها.
مهنيًا: ستأخذ قسطًا من الراحة.
صحيًا: انتبه لنفسك وراجع طبيبك بشكل مستمر.
حظك اليوم برج الجدي الاثنين 21-9-2020
عاطفيًا: أنت تحتاج إلى حبيب حقيقي ولكن ماذا ستفعل إن لم يحن الوقت؟
مهنيًا: أنت في تألق مستمر وستحصل على مكافأة قريبا.
صحيًا: صحتك بألف خير وأنت مواظب على برنامج غذائي صحي.
حظك اليوم برج الدلو الاثنين 21-9-2020
عاطفيًا: أنت سريع الغضب خصوصاً مع الحبيب.
مهنيًا: لا تترك نفسك دون استراحة خلال الدوام.
صحيًا: الوجع في العيون علاجه الراحة والنوم.
حظك اليوم برج الحوت الاثنين 21-9-2020
عاطفيًا: لا جديد إطلاقًا على الصعيد العاطفي ولا تبكي على الأطلال.
مهنيًا: تمر بفترة جيدة وأمامك فرص مناسبة للتقدم.
صحيًا: عليك التوجه إلى طبيبك الخاص بأسرع ما يمكن
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