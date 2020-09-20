وزير التنمية المحلية يفتتح المرحلة الثانية لبرنامج تدريب نواب المحافظين

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية خلال افتتاحه المرحلة الثانية لبرنامج تدريب نواب المحافظين وفيما يخص قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء ، أن هذا الملف علي رأس عمل الادارة المحلية خلال الفترة الحالية نظرا لاقتراب نهاية المهلة التي حددتها الحكومة للمواطنين لتلقي طلبات التصالح في ٣٠ سبتمبر الجاري ، لافتاً الي ان الدولة مصممة ولديها الارادة الكافية للانتهاء من هذا الملف خلال الفترة الحالية والحفاظ علي الاراضي الزراعية وحق الاجيال القادمة فيها .

وقال شعراوي أن كافة المحافظات قامت بتخفيض أسعار التصالح للتيسير والتسهيل علي المواطنين وحرصا من الحكومة للتخفيف علي المواطن خاصة في القري .

وطالب شعراوي كافة المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم فيما يخص المباني المخالفة باستغلال الفرصة الذهبية التي اعلنتها الحكومة للتصالح في مخالفات البناء بدلا من الهدم وازالة المخالفات .

وأشار وزير التنمية المحلية الي ان نسبة الطلبات التي تلقتها المحافظات من المواطنين تخطت مليون و٢٠٠ ألف طلب.

وشدد وزير التنمية المحلية علي أن ما سيتم تحصيله من مبالغ مالية من التصالح سيعود في شكل مشروعات وخدمات للمواطنين مرة أخري في أكثر من قطاع وعلي رأسها الاسكان والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق .

وأكد الوزير علي أننا نسعي بكل قوة لمحاربة الفساد ونهتم بالتدريب وتاهيل العاملين وخلق طموح لديهم للترقي في الوظائف المختلفة بالادارة المحلية ، لافتاً إلي ان الفترة المقبلة ستشهد حل مشكلة نقص المهندسين بالادارات الهندسية في المحافظات وذلك بالتنسيق مع جهاز التنظيم والادارة ووزارة المالية.