التنمية المحلية تعلن تلقى 1.2 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن ملف التصالح فى مخالفات البناء على رأس عمل الادارة المحلية خلال الفترة الحالية نظرا لاقتراب نهاية المهلة التى حددتها الحكومة للمواطنين لتلقى طلبات التصالح فى 30 سبتمبر الجارى ، لافتاً إلى أن الدولة مصممة ولديها الإرادة الكافية للانتهاء من هذا الملف خلال الفترة الحالية والحفاظ على الاراضى الزراعية وحق الاجيال القادمة فيها .

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب ، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى الخاص بنواب المحافظين ، وذلك بمقر الأكاديمية والذى سوف يستمر لمدة 5 أيام.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن نسبة الطلبات التى تلقتها المحافظات من المواطنين تخطت مليون و200 ألف طلب، مشددًا على أن ما سيتم تحصيله من مبالغ مالية من التصالح سيعود فى شكل مشروعات وخدمات للمواطنين مرة أخرى فى أكثر من قطاع وعلى رأسها الاسكان والصرف الصحى ومياه الشرب والطرق .

وقال شعراوى، إن كافة المحافظات قامت بتخفيض أسعار التصالح للتيسير والتسهيل على المواطنين وحرصا من الحكومة للتخفيف على المواطن خاصة فى القرى .

وطالب شعراوى كافة المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم فيما يخص المبانى المخالفة باستغلال الفرصة الذهبية التى اعلنتها الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء بدلا من الهدم وازالة المخالفات .

وأكد الوزير على أننا نسعى بكل قوة لمحاربة الفساد ونهتم بالتدريب وتأهيل العاملين وخلق طموح لديهم للترقى فى الوظائف المختلفة بالادارة المحلية ، لافتاً إلى ان الفترة المقبلة ستشهد حل مشكلة نقص المهندسين بالإدارات الهندسية فى المحافظات وذلك بالتنسيق مع جهاز التنظيم والادارة ووزارة المالية.

وقال شعراوى إن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى تأتى تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتنفيذ برنامج تدريبى مكثف لنواب المحافظين والذى بدأت مرحلته الأولى فى شهر ديسمبر الماضيى، مشيدًا بالجهود التى تقوم بها الأكاديمية الوطنية للتدريب فى تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية من القيادات والموظفين و الارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة، بما يضمن توافر كفاءات عالية المستوى تعمل على تقديم حلول مبتكرة ومبدعة فى مختلف التخصصات.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت أحد الصروح المصرية المهمة التى تقوم بمهمة تدريب الكوادر البشرية بالجهاز الإدارى للدولة لتكون مؤهلة للقيادة فى المستقبل وشغل المناصب العليا بكافة القطاعات .

وأعرب شعراوى ، عن سعادته بلقاء نواب المحافظين خلال البرنامج التدريبى ، لافتاً الى متابعته الجيدة للجهود التى يقوموا بها خلال الفترة الماضية من التعاون والتنسيق الجيد مع السادة المحافظين خاصة فى الملفات والموضوعات التى تم تكليفهم بمتابعتها .

وقال شعراوى، إننا نسعى بصورة مستمرة لإكساب نواب المحافظين الخبرات الكافية بصورة دائمة فيما يخص الموضوعات والقضايا المحلية التى تهم المواطن .

ووجه وزير التنمية المحلية خالص شكره وتقديره للجهود التى بذلها نواب المحافظين خلال الفترة الماضية والتى شهدت متابعة عدد كبير من التكليفات والملفات المهمة التى يتابعها السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء بصورة مستمرة .

وأشار اللواء محمود شعراوى ، إلى أن الحكومة تسابق الزمن فى تنفيذ التكليفات الرئاسية فى كافة الملفات ونسير بخطى سريعة فى عمليات تنفيذ المشروعات خاصة مع الجهات المانحة والدولية التى تتعاون مع الوزارات المختلفة بالحكومة .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الحكومة لديها عزيمة لتحقيق المستهدفات الخاصة التى وضعتها الدولة للحصول على رضا المواطن، لافتا الى ما تحقق على أرض المحافظات خلال الست سنوات الماضية من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى لم تشهده مصر منذ عقود طويلة .

وقال شعراوى أن اللقاء الدورية التى يعقدها رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين خلال الفترة الاخيرة هدفها تبادل الرؤى مع المحافظين وبحث كافة المشكلات والعمل على سرعة حلها لاننا نعمل جميعا كفريق واحد لخدمة المواطن ولدينا قنوات تواصل مفتوحة على مدار اليوم .

وأكد وزير التنمية المحلية أن هناك بعض التجارب والافكار الجيدة التى يتم تنفيذها فى محافظة لحل مشكلة عامة فى باقى المحافظات والتى تم الاستفادة منها وتعميمها بعد ذلك ومن بينها تجربة محافظة كفر الشيخ مؤخراً فى فتح بعض المدارس بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لاستقبال المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وطالب وزير التنمية المحلية نواب المحافظين بإبعاد الموظفين غير الاكفاء أو المقصرين فى العمل ، ومتابعة كافة العاملين تحت رئاستهم والاستعانة بالعناصر الجيدة .

وأكد شعراوى أن المواطن لديه طموحات وطلبات كثيرة ونريد العمل ليلا ونهارا كحكومة ومحافظين ونواب لتحقيقها ، لذا لابد من استغلال كافة الموارد المتاحة لدى المحافظات بالصورة الجيدة ، وامنعوا إهدار المال العام واحسنوا استغلال الموارد المتاحة .

وأضاف وزير التنمية المحلية : الرئيس السيسى لديه أحلام كبيرة للمواطنين ولابد من العمل ليلا ونهارا لمتابعة التكليفات الرئاسية والمشروعات الجارية وكذا توجيهات رئيس مجلس الوزراء للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة لذلك.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى اهمية وجود حصر مدقق لكافة ممتلكات المحافظات والعائد المالى منها لدراسة أفضل الطرق لزيادة الموارد من تلك الممتلكات .

كما طالب شعراوى ، نواب المحافظين بان يستعينوا بالكوادر المحلية التى تحصل على دورات تدريبية سواء فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو الاكاديمية الوطنية للتدريب ، وشدد الوزير على اهتمامه وحرصه الكبير على الاستمرار فى البرامج التدريبية لكافة القيادات والكوادر المحلية بالمحافظات لرفع كفاءتها بما يساعد فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما طالب وزير التنمية المحلية نواب المحافظين بتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم فيما يخص حلول المشاكل والتحديات التى تواجههم فى المحافظتين والاستفادة من الحلول المبتكرة والجيدة لتلك المشاكل .

وأضاف شعراوى: لازم يكون لديكم الصبر والاصرار على تغيير حياة المواطنين للأفضل واستفيدوا من أى سلبيات وطوروها للأفضل .