وزير التنمية المحلية: تلقينا أكثر من مليون و٢٠٠ ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص بنواب المحافظين، بمقر الأكاديمية، والذي سوف يستمر لمدة ٥ أيام.



وقال شعراوي: "إننا نسعى بصورة مستمرة لإكساب نواب المحافظين الخبرات الكافية بصورة دائمة فيما يخص الموضوعات والقضايا المحلية التي تهم المواطن".

وشدد على أن "رضا المواطن هو شغلنا الشاغل وهمنا جميعًا كحكومة لتعويض ما فاته خلال السنوات الماضية من نقص في الخدمات"، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بإنفاق مليارات الجنيهات على المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وبصفة خاصة في القرى والنجوع بمختلف المحافظات.



وأضاف اللواء محمود شعراوي أن "الحكومة تسابق الزمن في تنفيذ التكليفات الرئاسية في جميع الملفات ونسير بخطى سريعة في عمليات تنفيذ المشروعات، خاصة مع الجهات المانحة والدولية التي تتعاون مع الوزارات المختلفة بالحكومة.



وأوضح وزير التنمية المحلية أن الحكومة لديها عزيمة لتحقيق المستهدفات الخاصة التي وضعتها الدولة للحصول على رضا المواطن، لافتا الى ما تحقق على أرض المحافظات خلال الست سنوات الماضية من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تشهده مصر منذ عقود طويلة.



وأردف شعراوي أن اللقاءات الدورية التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين خلال الفترة الأخيرة هدفها تبادل الرؤى مع المحافظين وبحث جميع المشكلات والعمل على سرعة حلها لأننا نعمل جميعا كفريق واحد لخدمة المواطن ولدينا قنوات تواصل مفتوحة على مدار اليوم.



وأكد وزير التنمية المحلية أن هناك بعض التجارب والأفكار الجيدة التي يتم تنفيذها في محافظة لحل مشكلة عامة في باقي المحافظات، والتي تم الاستفادة منها وتعميمها بعد ذلك، ومن بينها تجربة محافظة كفر الشيخ مؤخرًا في فتح بعض المدارس بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لاستقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وطالب نواب المحافظين بإبعاد الموظفين غير الأكفاء أو المقصرين في العمل، ومتابعة جميع العاملين تحت رئاستهم والاستعانة بالعناصر الجيدة.

وقال شعراوي إن المواطن لديه طموحات وطلبات كثيرة ونريد العمل ليلا ونهارا كحكومة ومحافظين ونواب لتحقيقها، لذا لابد من استغلال جميع الموارد المتاحة لدي المحافظات بالصورة الجيدة، وامنعوا إهدار المال العام وأحسنوا استغلال الموارد المتاحة.



وأضاف وزير التنمية المحلية: "الرئيس السيسي لديه أحلام كبيرة للمواطنين ولابد من العمل ليلا ونهارا لمتابعة التكليفات الرئاسية والمشروعات الجارية، وكذا توجيهات رئيس مجلس الوزراء للانتهاء منها في التوقيتات المحددة لذلك".

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أهمية وجود حصر مدقق لجميع ممتلكات المحافظات والعائد المالي منها لدراسة أفضل الطرق لزيادة الموارد من تلك الممتلكات.



كما طالب شعراوي نواب المحافظين بأن يستعينوا بالكوادر المحلية التي تحصل على دورات تدريبية سواء في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو الأكاديمية الوطنية للتدريب، وشدد الوزير على اهتمامه وحرصه الكبير على الاستمرار في البرامج التدريبية لجميع القيادات والكوادر المحلية بالمحافظات لرفع كفاءتها بما يساعد في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما طالب وزير التنمية المحلية نواب المحافظين بتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم فيما يخص حلول المشاكل والتحديات التي تواجههم في المحافظتين والاستفادة من الحلول المبتكرة والجيدة لتلك المشاكل.



وقال شعراوي: "لازم يكون لديكم الصبر والإصرار على تغيير حياة المواطنين للأفضل واستفيدوا من أي سلبيات وطوروها للأفضل".





وفيما يخص قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، قال شعراوي إن هذا الملف على رأس عمل الإدارة المحلية خلال الفترة الحالية نظرا لاقتراب نهاية المهلة التي حددتها الحكومة للمواطنين لتلقي طلبات التصالح في ٣٠ سبتمبر الجاري، لافتًا إلى أن الدولة مصممة ولديها الإرادة الكافية للانتهاء من هذا الملف خلال الفترة الحالية والحفاظ على الأراضي الزراعية وحق الأجيال القادمة فيها.

وطالب شعراوي المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم فيما يخص المباني المخالفة باستغلال الفرصة الذهبية التي أعلنتها الحكومة للتصالح في مخالفات البناء بدلا من الهدم وإزالة المخالفات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن نسبة الطلبات التي تلقتها المحافظات من المواطنين تخطت مليونا و٢٠٠ ألف طلب.



وشدد على أن ما سيتم تحصيله من مبالغ مالية من التصالح سيعود في شكل مشروعات وخدمات للمواطنين مرة أخرى في أكثر من قطاع وعلى رأسها الإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق.