لنقل 5 آلاف راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 38 رحلة جوية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الأحد، 38 رحلة جوية لنقل 5 آلاف راكب بمطار القاهرة الدولي والمطارات الإقليمية، وذلك مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلي كل من "تورنتو ، بغداد ، نادجمينا ، الرياض ، لندن ، ميلانو ، باريس ، روما ، ابوجا ، فرانكفورت ، امستردام ، برلين ، الدمام ، الخرطوم ، بيروت ، الشارقة ، واشنطن و٣ رحلات جوية لكل من دبي وجدة ورحلتين لكل من ابوظبي و اسطنبول و٦ رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة ، طابا والاقصر بالإضافة إلى ٥ رحلات شحن جوى".

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.