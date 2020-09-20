نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 قرارت مهمة من قبل الحكومة ستطبق خلال سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مجلس الوزارء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي عدة قرارت مهمة، من المنتظر العمل بها خلال أيام، ومنها صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة، بجانب عودة إقامة الأفراح.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز القرارات المقرر العمل بها خلال أيام:

صرف مرتبات شهر سبتمبر:

كشفت وزارة المالية اليوم الأحد عن بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، الموافق 22 سبتمبر وحتى 28 سبتمبر.

عودة إقامة الأفراح:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على السماح بـ عودة إقامة الأفراح مرة أخرى بشرط أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط مع الالتزام بتطبيق بالإجراءات الاحترازية، وذلك اعتبارا من غدا الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2020.

عودة إقامة صلوات الجنازة:

قررت الحكومة السماح بعودة الاجتماعات والمؤتمرات بداية من غدا الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2020، بالمنشآت الصحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار.

عودة إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية:

قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي عودة إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية المماثلة، بالأماكن المفتوحة المخصصة فقط اعتبارًا من غدًا الإثنين، وألا تزيد نسب الحضور عن 50% من الطاقة الاستيعابية للمكان.

زيادة نسب إشغال السينمات والمسارح ودور الثقافة:

قال الدكتور مصطفي مدبولي، إنه السماح بزيادة نسبة الإشغال السينمات والمسارح ودور الثقافة إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لها، ومن المقرر العمل بهذا القرار بدءًا من غدا الاثنين الموافق 21 سبتمبر.

قرار عودة الاجتماعات والمؤتمرات:

وأشار مجلس الوزراء علي السماح بعودة الاجتماعات والمؤتمرات بداية من غدا الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2020، بالمنشآت الصحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار.