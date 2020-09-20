نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام النواب.. المرحلة القادمة ستشهد تعاوناً وتنسيقاً مع مجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين، وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية وإنهاء الأوراق والمستندات الخاصة بالأعضاء الجدد.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، علي أن المرحلة القادمة ستشهد تعاونًا وتنسيقًا علي أعلي.مستوي بين الأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الشيوخ

وأضاف "فوزي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش حفل استقبال النواب الجدد لاستخراج كارنيه المجلس، أن نظام العمل سيكون بالتناوب بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ بحيث يكون الاسبوع الذي سينعقد قيه جلسات للشيوخ لا تنعقد فيه جلسات للنواب وسيكون نظام العمل اسبوع للنواب والتالي للشيوخ.

و وصف الأمين العام هذا اليوم باليوم التاريخي، مشيرًا إلي أن الأمانة العامة للنواب لمجلس النواب تعاونت تعاونًا كاملًا مع.نظيرتها في الشيوخ من أجل استخراج كارنيهات الأعضاء بسهولة ويسر

"الوطنية للانتخابات" تدعو المصريين بالخارج لاختيار أعضاء مجلس النواب أيام 21 و22 و23 أكتوبر

وفي سياق منفصل، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، دعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس النواب خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر في المرحلة الأولى خارج مصر.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل الجدول الزمني الإجرائي لـ انتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.

وحددت الهيئة عددًا من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا، وبدأت تنفيذ تلك الإجراءات خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، وكذلك جولة الإعادة التي أجريت الأسبوع قبل الجاري.

وتتضمن تلك الإجراءات توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وتكليف موظف مُختص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف، وإلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت، وتقليل أعداد الناخبين من خلال زيادة عدد لجان الاقتراع.