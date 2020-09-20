انت الان تتابع تفاصيل خبر شقة لكل مواطن.. 100 ألف شقة من الإسكان بالقاهرة والمحافظات بالإعلان الرابع عشر تفاصيل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي خلال هذه الفترة لطرح 100 ألف شقة سكنية ضمن الإعلان الـ14 من الإسكان الاجتماعي كمرحلة أولى من مبادرة الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” من أجل توفير شقة لكل مواطن، وسوف ننشر على حضراتكم ملامح الإعلان الرابع عشر وشروط الحجز والأوراق المطلوبة للتقديم، وذلك من أجل التخفيف على المواطنين خلال هذه المرحلة.

شقة من الإسكان لكل مواطن

وتحاول الحكومة المصرية خلال هذه الفترة تنفيذ تعليمات الرئيس، ولاسيما وزارة الإسكان التي تعمل على توفير شقق سكنية لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل خلال المرحلة القادمة، وتحرص على الإعلان عن تلك الشقق من خلال القنوات الرسمية للدولة لتعريف المواطنين بأماكن تلك الشقق والمساحات التي يتم عرضها والأسعار لكل شقة.

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ومن أهم ملامح الإعلان الرابع عشر للإسكان لتوفير شقة سكنية لكل مواطن:-