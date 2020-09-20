انت الان تتابع تفاصيل خبر شقة لكل مواطن.. 100 ألف شقة من الإسكان بالقاهرة والمحافظات بالإعلان الرابع عشر تفاصيل والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي خلال هذه الفترة لطرح 100 ألف شقة سكنية ضمن الإعلان الـ14 من الإسكان الاجتماعي كمرحلة أولى من مبادرة الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” من أجل توفير شقة لكل مواطن، وسوف ننشر على حضراتكم ملامح الإعلان الرابع عشر وشروط الحجز والأوراق المطلوبة للتقديم، وذلك من أجل التخفيف على المواطنين خلال هذه المرحلة.
شقة من الإسكان لكل مواطن
وتحاول الحكومة المصرية خلال هذه الفترة تنفيذ تعليمات الرئيس، ولاسيما وزارة الإسكان التي تعمل على توفير شقق سكنية لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل خلال المرحلة القادمة، وتحرص على الإعلان عن تلك الشقق من خلال القنوات الرسمية للدولة لتعريف المواطنين بأماكن تلك الشقق والمساحات التي يتم عرضها والأسعار لكل شقة.
اقرأ أيضاً
ومن أهم ملامح الإعلان الرابع عشر للإسكان لتوفير شقة سكنية لكل مواطن:-
- جاء الطرح الجديد للشقق بناء على تكليفات الرئيس بتوفير شقة كل مواطن.
- الوحدات 90 متر كاملة التشطيب.
- الطرح الجديد يتضمن 100 ألف وحدة سكنية مدعمة من الدولة.
- الإعلان يكون خلال شهر ونصف، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
- الطرح يكون في القاهرة ومعظم المحافظات.
- الصندوق يدرس زيادة الدعم لتلك الشقق.
- يدفع المواطنين 14 ألف جنيه مقدم الحجز ومن المتوقع وجود زيادة قليلة.
- الحجز لابد ألا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة.
- صافي الدخل الشهري 5700 جنيه للأسرة، و4200 جنيه للأعزب.
- السن من 21 إلى 50 عاماً.
- الوراق المطلوبة: ” إيصال شراء كراسة الشروط، استمارة حجز الوحدات، إيصال مقدم الحجز، إيصال مرافق حديث، صورة من بطاقة الرقم القومي سارية وكذلك الزوجة، قسيمة الزواج، الإقرار، صور من شهادة ميلاد الأبناء، مفردات مرتب”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شقة لكل مواطن.. 100 ألف شقة من الإسكان بالقاهرة والمحافظات بالإعلان الرابع عشر تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.