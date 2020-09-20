سعد شلمة : مجلس الشيوخ يمثل إضافة للحياة البرلمانية

وأعلن شلمة في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، على هامش حفل استقبال نواب الشيوخ الجدد بمقر البرلمان، عن رغبته للانضمام إلى لجنة الزراعة بالشيوخ، نظرا لمجال عمله في ذلك القطاع الهام وأنه من محافظة زراعية وهى البحيرة وأن أغلب أهلها يعملون في مجال الزراعة، مشيرا إلى أنه يتبنى قضايا الفلاح المصرى، حيث يتابعها جيدا، بدءا من مشكلات المستلزمات الزراعية نهاية بمشكلات التسويق للمحاصيل الزراعية.
وتابع، أيضا من ضمن أولوياته يأتى ملف الصحة وتطوير المنظومة الصحية وتوفير المستلزمات الطبية داخل المستشفيات والعمل على تواجد الأطباء بالمناوبة خلال الـ 24 ساعة بالمستشفيات.
وأضاف، أيضا ملف التعليم سيسعى للعمل على سد العجز فى المعلمين ومواجهة الدروس الخصوصية ورفع كفاءة المعلم وتحسين أوضاعه.
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