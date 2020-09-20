وزير النقل يشدد على الالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء المشروعات

وتفقد الوزير استكمال أعمال رفع كفاءة احد قطاعات طريق أرمنت /الواحات الصحراوى الغربى بطول 18 كم، ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة الطريق بطول 37 كم، حيث التقى بالعمال والمهندسين، وأكد ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وأن يتم الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لنهو المشروع.

بعدها توجه وزير النقل لمتابعة الأعمال النهائية لمحور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان والذى تبلغ تكلفته 1.050مليار جنيه، ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشتمل على 14 عملا صناعيا (9 كبارى - 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف منها 5 كبارى رئيسية وهى (كوبرى على الطريق الصحراوى الغربى - كوبرى الطريق الزراعى الغربى – كوبرى أعلى نهر النيل – كوبرى أعلى مصرف الملاح الكبير - كوبرى على الطريق الزراعى الشرقى)، وبلغت نسبة تنفيذ المحور 98% وسيتم الانتهاء من كل الأعمال قبل نهاية هذا الشهر ليتم افتتاحه خلال الفترة المقبلة مع 4 محاور أخرى.

وأكد الوزير على سرعة تبطين كل الترع المتقاطعة مع المحور، ورصف كل الطرق المحلية المتقاطعة معه بالإضافة إلى القيام بأعمال تكريك مجرى النيل أسفل المحور، كما وجه بضرورة أن تكون كل التشطبيات النهائية للمحور على أعلى مستوى مع أهميته فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان)، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ 3 محاور على النيل فى محافظة أسوان وهى كلابشة ودراو ومحور بديل خزان أسوان.

ثم تفقد وزير النقل معدلات تنفيذ محور دراو على النيل الذى يبلغ إجمالى تكلفته 1.4 مليار جنيه وطوله 18كم، والذى يتكون من 9 أعمال صناعية تشمل 7 كبارى منها 4 كبارى رئيسية وهى (كوبرى الزراعى الشرقى بعرض 21 مترا - كوبرى النيل بعرض 25 مترا - كوبرى الزراعى الغربى بعرض 21 مترا - كوبرى الصحراوى الغربى بعرض 21 مترا)، و3 كبارى على الترع والمصارف وهى "كوبرى الشيخ فضل - كوبرى الطوايسة - كوبرى ترعة دراو"، بالإضافة إلى نفقين.

وتابع الوزير أعمال تنفيذ الكبارى والأنفاق بالمشروع موجها قيادات هيئة الطرق والكبارى بتكثيف الأعمال للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد، خصوصا مع أهمية المحور فى الربط بين الطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى "القاهرة – أسوان" جنوب مدينة دراو بمحافظة أسوان.

ثم توجه الوزير لمتابعة أعمال تطوير المسافة من اسوان حتى إدفو بطول 100كم، والتى بدأ تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق "القاهرة/ أسوان الصحراوى الغربى" وامتداده حتى أرقين بطول 1155 كم، والذى صدقت القيادة السياسية على تنفيذه خلال 4 سنوات، والذى تم تقسميه إلى 4 مراحل، حيث تابع الوزير أعمال إنشاء جسر الطريق ووجه بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذها مع الأهمية الكبيرة للطريق فى تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، بالإضافة إلى أنه سيكون جزءاً من محور "القاهرة/ كيب تاون".

وفى ختام جولته تفقد المهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ محور بديل خزان أسوان، الذى يبلغ تكلفته 1.6 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه، ويتكون من 3 أعمال صناعية (2 كوبرى+ نفق) تشمل كوبرى على النيل بطول 2050 مترا، بالإضافة إلى نفق وكوبرى الطريق الصحراوى الغربى وأعمال طرق بطول 3.3 كم، حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ القواعد الخرسانية والأعمدة والكمر والجسم الخرسانى.

وطالب الوزير بتنفيذ كل الأعمال وفقاً لقياسات الجودة العالية مع أهمية المحور فى المساهمة فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره، لافتاً إلى أن المحور سيربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان - برنيس حتى الطريق الصحراوى الغربى "القاهــرة – أسوان" عابرا نهر النيل والربط على طريق أسوان / أبو سمبل، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية العام المقبل.