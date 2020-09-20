التنمية المحلية : الحكومة تعمل على تحقيق طموحات المواطنين

وقال شعراوى، خلال افتتاح المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى الخاص بنواب المحافظين، والتى سوف تستمر لمدة ٥ أيام، بمشاركة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، إن المرحلة الثانية من البرنامج تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ برنامج تدريبى مكثف لنواب المحافظين والذى بدأت مرحلته الأولى فى شهر ديسمبر الماضى.

وأشاد شعراوي بالجهود التى تبذلها الأكاديمية الوطنية للتدريب فى تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية من القيادات والموظفين والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة، بما يضمن توافر كفاءات عالية المستوى تعمل على تقديم حلول مبتكرة ومبدعة فى مختلف التخصصات.

وأعرب شعراوى عن سعادته بلقاء نواب المحافظين خلال البرنامج التدريبى، لافتا إلى متابعته الجيدة للجهود التى قاموا بها خلال الفترة الماضية من التعاون والتنسيق الجيد مع المحافظين خاصة فى الملفات والموضوعات التى تم تكليفهم بمتابعتها.

وقال شعراوى إننا نسعى بصورة مستمرة لإكساب نواب المحافظين الخبرات الكافية بصورة دائمة فيما يخص الموضوعات والقضايا المحلية التى تهم المواطن، موجها خالص شكره وتقديره للجهود التى بذلها نواب المحافظين خلال الفترة الماضية والتى شهدت متابعة عدد كبير من التكليفات والملفات المهمة التى يتابعها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصورة مستمرة.

وشدد شعراوى على أن رضا المواطن هو شغلنا الشاغل وهمنا جميعاً كحكومة لتعويض ما فاته خلال السنوات الماضية من نقص فى الخدمات، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بإنفاق مليارات الجنيهات على المشروعات الخدمية التى تهم المواطنين خاصة مياه الشرب والصرف الصحى والطرق وبصفة خاصة فى القرى والنجوع بمختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الحكومة تسابق الزمن فى تنفيذ التكليفات الرئاسية فى كافة الملفات وتسير بخطى سريعة فى عمليات تنفيذ المشروعات خاصة مع الجهات المانحة والدولية التى تتعاون مع الوزارات المختلفة بالحكومة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الحكومة لديها عزيمة لتحقيق المستهدفات الخاصة التى وضعتها الدولة للحصول على رضا المواطن، لافتا إلى أن ما تحقق على أرض المحافظات خلال الست سنوات الماضية من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى لم تشهده مصر منذ عقود طويلة.

وقال شعراوى إن اللقاءات الدورية التى يعقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين خلال الفترة الأخيرة تهدف إلى تبادل الرؤى مع المحافظين وبحث كافة المشكلات والعمل على سرعة حلها، مؤكدا أن الجميع يعمل كفريق واحد لخدمة المواطن ولدينا قنوات تواصل مفتوحة على مدار اليوم.

وطالب وزير التنمية المحلية نواب المحافظين بإبعاد الموظفين غير الاكفاء أو المقصرين فى العمل، ومتابعة كافة العاملين تحت رئاستهم والاستعانة بالعناصر الجيدة، مؤكدا أن المواطن لديه طموحات وطلبات كثيرة نسعى لتحقيقها، لذا لابد من استغلال كافة الموارد المتاحة لدى المحافظات بالصورة الجيدة، ومنع إهدار المال العام.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الرئيس السيسى لديه أحلاما كبيرة للمواطنين ولابد من العمل باستمرار لمتابعة التكليفات الرئاسية والمشروعات الجارية، بالإضافة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة لذلك.

وأشار شعراوى إلى أهمية وجود حصر مدقق لكافة ممتلكات المحافظات والعائد المالى منها لدراسة أفضل الطرق لزيادة الموارد من تلك الممتلكات، مطالبا نواب المحافظين بأن يستعينوا بالكوادر المحلية التى تحصل على دورات تدريبية سواء فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وشدد الوزير على اهتمامه وحرصه الكبير على الاستمرار فى البرامج التدريبية لكافة القيادات والكوادر المحلية بالمحافظات لرفع كفاءتها بما يساعد فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مطالبا نواب المحافظين بتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم بشأن حلول المشاكل والتحديات التى تواجههم فى المحافظتين والاستفادة من الحلول المبتكرة والجيدة لتلك المشاكل.

وأكد شعراوى ضرورة العمل على تغيير حياة المواطنين للأفضل والاستفادة من أى سلبيات وتطويرها للأحسن.

وبشأن قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، قال شعراوى إن هذا الملف على رأس عمل الإدارة المحلية خلال الفترة الحالية نظرا لاقتراب نهاية المهلة التي حددتها الحكومة للمواطنين لتلقي طلبات التصالح فى 30 سبتمبر الجارى، لافتاً إلى أن الدولة لديها الإرادة الكافية للانتهاء من هذا الملف خلال الفترة الحالية والحفاظ على الأراضى الزراعية وحق الأجيال القادمة فيها.

وأضاف أن كافة المحافظات قامت بتخفيض أسعار التصالح للتيسير والتسهيل على المواطنين وحرصا من الحكومة للتخفيف على المواطن خاصة فى القرى، مطالبا كافة المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم فيما يخص المبانى المخالفة باستغلال الفرصة الذهبية التى أعلنتها الحكومة للتصالح في مخالفات البناء بدلا من الهدم وإزالة المخالفات.