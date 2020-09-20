أمين عام البرلمان: المرحلة المقبلة تشهد تعاونا بين أمانتى الشيوخ والنواب

أكد المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا على أعلى مستوى بين الأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الشيوخ.





وأضاف محمود فوزى، أن نظام العمل سيكون بالتناوب بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ بحيث يكون الأسبوع الذى سينعقد قيه جلسات للشيوخ لا تنعقد فيه جلسات للنواب وسيكون نظام العمل أسبوع للنواب والتالى للشيوخ. وأضاف المستشار محمد فوزى، أن الامانة العامة لمجلس النواب تعاونت تعاونا كاملا مع نظيرتها فى الشيوخ من أجل استخراج كارنيهات الاعضاء الجدد بسهولة ويسر.

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