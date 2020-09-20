أخبار عاجلة
بعد 6 سنوات من اعتزاله .. أسامة حسني يكشف الكواليس الأسرية مع الخطيب عقب رحيله عن الأهلي .. ويؤكد: الحصول على الحق بالقانون وليس... -
لاعبو الزمالك يجرون مسحة كورونا فى المغرب غدا -
وفد من الاتحاد السكندري يتوجه لسويسرا لحضور جلسة شكوى مانوتشو -
لهذا السبب .. سموحة يقرر الاستغناء عن الكونغولي إيدي إيمومو -
طاقم الطائرة يحتفل ببعثة الزمالك بـ"تورتة" -
ألمانيا تتعادل مع سويسرا 3-3.. وإسبانيا تخسر أمام أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية -
القنصل المصري بالمغرب يستقبل بعثة الأهلي -
وصول بعثة الزمالك إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء -
بمشاركة بن شرقي.. المغرب يتعادل مع الكونغو 1 - 1 وديا -
إصابة كريم حافظ لاعب مالاتيا التركى ومنتخب مصر بفيروس كورونا -

الأب رفيق جريش عن بولس الفغالى : كان ينام قليلا ويكتب كثيرا

أخبار مصرية مينا أشرف 2020-09-20 15:33 تبليغ
الأب رفيق جريش عن بولس الفغالى : كان ينام قليلا ويكتب كثيرا
الأب رفيق جريش عن بولس الفغالى : كان ينام قليلا ويكتب كثيرا

وقال، فى بيان: "الأب بولس الفغالى كان لى الشرف أن أتتلمذ على يديه فى كورسات الكتاب المقدس، فى كلية اللاهوت بالسكاكينى، ووعظ فى كنيستنا سيدة البشارة بشبرا عام 1993 والقديس كيرلس عام 1996، ومعا درسنا فى إبراشية المنيا مع الكاردينال أنطونيوس نجيب".

أضاف الأب جريش: "سكن الأب بولس مدة كبيرة عند الآباء البوليسين، وكان ينام قليلا ويكتب كثيرا فقد عشق كلمة الله، لعل الجميع قد استمع له عبر قناة نورسات الكاثوليكية، اتصف رغم علمه الغزير بالبساطة والتواضع والتأهبية للخدمة، ورحيله خسارة كبيرة للكنيسة ولدارسى الكتاب المقدس". 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأب رفيق جريش عن بولس الفغالى : كان ينام قليلا ويكتب كثيرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 