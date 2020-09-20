الأب رفيق جريش عن بولس الفغالى : كان ينام قليلا ويكتب كثيرا

وقال، فى بيان: "الأب بولس الفغالى كان لى الشرف أن أتتلمذ على يديه فى كورسات الكتاب المقدس، فى كلية اللاهوت بالسكاكينى، ووعظ فى كنيستنا سيدة البشارة بشبرا عام 1993 والقديس كيرلس عام 1996، ومعا درسنا فى إبراشية المنيا مع الكاردينال أنطونيوس نجيب".

أضاف الأب جريش: "سكن الأب بولس مدة كبيرة عند الآباء البوليسين، وكان ينام قليلا ويكتب كثيرا فقد عشق كلمة الله، لعل الجميع قد استمع له عبر قناة نورسات الكاثوليكية، اتصف رغم علمه الغزير بالبساطة والتواضع والتأهبية للخدمة، ورحيله خسارة كبيرة للكنيسة ولدارسى الكتاب المقدس".