الرابطة الكتابية بالشرق الأوسط تنعى بولس الفغالى

وقالت الرابطة، فى بيان رسمى: "بعد خدمة الكلمة لسنين طوال دون كلل أو ملل، انتقل إلى ديار الآب الخوراسقف بولس الفغالى، المنسق الأول للرابطة الكتابية فى الشرق الأوسط، ومغنى مكتباتنا البيبلية العربية بالتأليف والترجمات، ليسمع كلمة السيد: يَا لَكَ عَبْدًا صَالِحًا وأَمينًا! كُنْتَ أَمينًا على القَليل، سَأُقِيْمُكَ على الكَثِير: أُدْخُلْ إِلى فَرَحِ سَيِّدِكَ".
تابعت: "صلاتنا أن يمنّ السيد على كنيسته، وعلى رابطتنا الكتابية برسل للكلمة، مثل أبونا بولس، يعلنون الكلمة دون كلل ولا خوف، لتبقى كلمة الله فى مجتمعنا عاملة".
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