هالة زايد : فحص 8 ملايين و30 ألف امرأة منذ إطلاق 100 مليون صحة

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد مرسى، المدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن إجمالى عدد المفحوصات بالمبادرة بلغ 8 ملايين و 30 ألف امرأة منذ إطلاق المبادرة وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بتوفير كل سبل الدعم بما يضمن استمرار العمل بالمبادرة من خلال الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكافة السيدات بالمجان.
وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت بتوفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة فى المراكز والوحدات الصحية التى تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية بما يضمن الاهتمام بالصحة العامة، وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصرى.
ولفت إلى أن الوزيرة تابعت سير العمل بمشروع ميكنة مراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة والسكان على مستوى محافظات الجمهورية، وجارٍ الربط الإلكترونى لجميع البيانات الخاصة بالمرضى والتاريخ المرضى لكل مواطن من خلال نظام مركزى، بما يضمن سهولة الرجوع لتلك البيانات فى إطار الحرص على التسهيل على المواطنين.
وتابع: "المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكرى، وضغط الدم، وقياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى".
ولفت إلى إتاحة كل المعلومات الخاصة بمبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر"، لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث يتم الربط الإلكترونى لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكل المبادرات فى إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.
وأوضح، أنه يتم العمل بالمبادرة من خلال 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 112 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتى تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمى للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.
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