وزير الشؤون النيابية: نعمل على قدم وساق للانتهاء من تجهيزات الشيوخ

وقال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، خلال جولته لمتابعة الأعمال التى تتم داخل مجلس الشيوخ: المجلس سيكون مستعدا لاستقبال أعضائه الجدد مطلع أكتوبر المقبل.

وأكد الوزير أن الجميع الآن فى انتظار قرار رئيس الجمهورية والخاص بالنواب المعينيين بمجلس الشيوخ وعددهم 100 نائب.

وقال إنه من المتوقع أن ترسل الحكومة عددا من التشريعات إلى مجلس النواب لمناقشتها فى الوقت المتبقى من عمر دور الانعقاد السادس لمجلس النواب.

ولفت إلى أنه من أبرز هذه التشريعات التى يتوقع مناقشتها فى الفترة المقبلة هما مشروعى قانون التخطيط الموحد، والتعديلات على قانون الضريبة المضافة.

يشار إلى أن قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، خول لوزير شؤون المجالس النيابية رئاسة اللجنة الإدارية والمالية الخاصة بمجلس الشيوخ.