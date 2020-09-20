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صور : صفعة للإخوان .. المصريون يسخرون من فشل دعوات الإرهابية بـ#محدش_نزل

أخبار مصرية بسنت فاروق 2020-09-20 15:25 تبليغ
صور : صفعة للإخوان .. المصريون يسخرون من فشل دعوات الإرهابية بـ#محدش_نزل
صور : صفعة للإخوان .. المصريون يسخرون من فشل دعوات الإرهابية بـ#محدش_نزل
صور : صفعة للإخوان .. المصريون يسخرون من فشل دعوات الإرهابية بـ#محدش_نزل
صور : صفعة للإخوان .. المصريون يسخرون من فشل دعوات الإرهابية بـ#محدش_نزل

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعى من "هاشتاجات" التحريض، والتى دعا إليها المقاول الهارب محمد على، وقال أحد رواد تويتر: "‏صباح الفل ع الحلوين.. طمنونى الثورة بدأت ولا لسه الثوار نايمين".

 

بينما قال آخر:"محدش شاف الثورة يا جدعان"، وكتب أحدهم، "الظاهر راحت عليهم نومة".

فيما نشر أحد النشطاء صورة لثورة 30 يونيو، قائلا "اللى عايز يتفرج على الثورات.. 30 يونيو ثورة انتصار للجيش والشعب المصرى الوحيدة والأخيرة".

هاشتاج محدش نزل

 

وكتب آخر: "هو مين أصلا اللي يقدر ينزل دة السيسى معاه شعب بالملايين لو شاور هيقولوه كلنا جاهزين إحنا الملايين".

هاشتاج محدش نزل

 

ونشر أيضا أحد النشطاء صورة للمقاول الهارب وكتب: "أنت عايز تدمر بلد، أنت عايز تواجه شخص ضحى بعمره من أجل إنقاذ بلد فى 30 يونيو، أعلن التحدى أمام العالم فى 3 يوليو قالها أنا هنا من أجل بلادى، نعم السيسى انتصر عليك وعلى قنوات الفتنة فى تركيا".

 

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