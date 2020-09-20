استقبلت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ اليوم /الأحد/ عددا من النواب الجدد لاستخراج بطاقات العضوية وتسلم مستلزمات النواب الجدد. كان في استقبال النواب الجدد كل من المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ والمستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العامة للبرلمان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الشيوخ يستقبل النواب الجدد لاستخراج بطاقات العضوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.