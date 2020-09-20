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وزير القوي العاملة ينعى رائد الصناعة المصرية محمد فريد خميس

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وزير القوي العاملة ينعى رائد الصناعة المصرية محمد فريد خميس
وزير القوي العاملة ينعى رائد الصناعة المصرية محمد فريد خميس

نعي وزير القوي العاملة محمد سعفان، وجميع العاملون بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، ومجلة "العمل"، رجل الأعمال محمد فريد خميس، رائد الصناعة المصرية، مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون ، ومؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية ، ورئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ، الذي وافته المنية أمس السبت في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض، ويتقدمون بأحر التعازي إلى العائلة الكريمة.

وأكد الوزير، أن الراحل محمد فريد خميس، كان رائدًا من رواد الصناعة الوطنية، وفيا محبًا لوطنه، أسهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب ، وكان رجلا وطنيا من طراز فريد، صلدا، كافح لبناء نفسه، وحظي بتقدير كافة فئات الشعب المصري لتواضعه الجم، وأدبه الكبير، وأخلاقه العالية، وكان دائما داعماً لحقوق العمال ومنحاز لهم ، صاحب الأيادي البيضاء، وقف دائما بجانب الفقراء والمحتاجين من خلال مؤسساته الاجتماعية.

وإذ ينعى الوزير ، رجل الأعمال الراحل؛ فإنه يدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، و(إِنَّا لله وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ).

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 