المفتي ووزير الأوقاف يقدمان واجب العزاء للزميلة منال القاضي في وفاة عمها

قدم فضيلة مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، واجب العزاء لأسرة الزميلة منال القاضي، في وفاة المغفور له عمها المهندس فكري القاضي، سائلاً المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، واجب العزاء لأسرة الزميلة منال القاضي، في وفاة عمها المغفور له بإذن الله، سائلاً المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.