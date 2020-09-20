هدوء الحالة الأمنية بالمحافظات.. وزير الداخلية يوجه القوات بفرض هيبة القانون وتأمين المواطن

تشهد شوارع وميادين القاهرة الكبرى والمحافظات منذ الصباح سيولة مرورية وهدوء للحالة الأمنية، وسط تواجد أمني ملحوظ لتسيير الحركة المرورية أمام مقار المحافظات والأحياء ومراكز تلقي طلبات التصالح من المواطنين.

ويواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأمن المركزى ومديريات الأمن بالمحافظات حملات ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الأنشطة الإجرامية، وإستهداف التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية .

وعلمت "صوت الأمة" من مصادرها أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يتابع مع مديريات الأمن وقيادات الوزارة عبر "الفيديو كونفرانس" من داخل غرفة عمليات الأمن الموقف الأمني بالمحافظات علي مدار الساعة للتطمئنان علي الحالة الأمنية، ووجه بضرورة الاستمرار فى التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية لترسيخ دعائم الاستقرار الأمنى فى ربوع الوطني، والتأكيد على التصدى الحازم والحاسم لأية صورة من صور الخروج على القانون والحفاظ على مكتسبات الشعب المصرى العظيم.

وكلف الوزير مساعديه بالمرورعلي الخدمات للتأكد من انتظامها، والتواجد الشرطي بمحيط الأحياء لمنع الزحام وتسيير الحركة المرورية ورفع كل حالات الإنتظار الخاطيء التي تعوق الحركة المرورية ، وشددت الوزير على القيادات بضرورة المرور علي الخدمات في الشوارع والتنبية عليهم ضرورة تكثيف التواجد الأمني وتفعيل خطة وزارة الداخلية لتأمين المواطنين والانتشار السريع علي الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظات لحفظ الأمن ، وتأمين المنشاءات العامة والخاصة.