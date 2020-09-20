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جمارك المطار تضبط 5 آلاف قرص مخدر بحوزة راكب مصري.. صور

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جمارك المطار تضبط 5 آلاف قرص مخدر بحوزة راكب مصري.. صور
جمارك المطار تضبط 5 آلاف قرص مخدر بحوزة راكب مصري.. صور

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، محاولة تهريب 5 آلاف قرص مخدرة مع راكب مصري فور وصوله من ايطاليا،أخفاها بين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه .

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من ميلانو ، اشتبه عبد العال نعمان مدير ادارة الجمارك فى راكب مصرى الجنسية ، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة «إكس راى» بمعرفة عماد جادالله مأمور الفحص الذي اكد الاشتباه ، وبالعرض على تامر رمزي مشرف الجمارك قرر تكليف محمد نبيل ومصطفي صادق مأمورا الضبط بتفتيش حقائب الراكب ، تبين وجود 5 الاف قرص مخدر «اوكسى كونتين» مخباة بين طيات ملابسه وداخل جيوب سحرية  . 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك ، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك .

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متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 