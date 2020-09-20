جمارك المطار تضبط 5 آلاف قرص مخدر بحوزة راكب مصري.. صور

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، محاولة تهريب 5 آلاف قرص مخدرة مع راكب مصري فور وصوله من ايطاليا،أخفاها بين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه .
أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من ميلانو ، اشتبه عبد العال نعمان مدير ادارة الجمارك فى راكب مصرى الجنسية ، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة «إكس راى» بمعرفة عماد جادالله مأمور الفحص الذي اكد الاشتباه ، وبالعرض على تامر رمزي مشرف الجمارك قرر تكليف محمد نبيل ومصطفي صادق مأمورا الضبط بتفتيش حقائب الراكب ، تبين وجود 5 الاف قرص مخدر «اوكسى كونتين» مخباة بين طيات ملابسه وداخل جيوب سحرية .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك ، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك .
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