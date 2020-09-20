دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر مجموعه من الهاشتاجات أبرزها #الاخوان_مالهمش_كلمه ، #ماحدش_نزل ، وتصدرت قائمة الأكثر تدوالا، وتفاعل معها عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . جاءت التعليقات عبر #الاخوان_مالهمش_كلمه ، #ماحدش_نزل أغلبها ساخرة من دعوات الجماعة الزائفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإخوان مالهمش كلمة .. المصريون يسخرون من الجماعة الإرهابية بـ #ماحدش_نزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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