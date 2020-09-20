موجز السوشيال ميديا| رمضان صبحي يشعل إنستجرام.. أخيرا جمهور الزمالك هيناموا

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

أحمد عيد: أخيرا جمهور الزمالك هيناموا.. بقالنا 4 أيام من غير راحة

نشر أحمد عيد عبد الملك، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، تغريدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

تريزيجيه يهنئ رضا البحراوي بـ عيد ميلاده ... فيديو

هنأ محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى ونجم منتخب مصر ، الفنان رضا البحراوي بعيد ميلاده.

البطولة الخامسة لي.. عمرو السولية يهنئ جمهور الأهلي بالدوري الـ 42

هنّأ اللاعب عمرو السولية، جمهور النادي الأهلى، بتتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز رقم 42، ونشر السولية عدة صور من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

اللى باعنا خسر دلعنا.. رمضان صبحى يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

نشر رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.