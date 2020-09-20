الزراعة: حصول مركز التدريب والتعليم بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية على ISO 21001

صرح د. هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، بأنه تم اعتماد مركز التدريب والتعليم بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم طبقا لمتطلبات المواصفة ISO 21001. ويأتي ذلك لإعطاء شهادة تدريب معتمدة دوليا للطبيب البيطرى والتي بموجبها يحصل المتدرب علي شهادة معتمدة دوليا فى مجال التناسليات الحيوانية والتلقيح الصناعى والسونار لرفع الكفاءة الإنتاجية والتناسلية لحيوانات المزرعة مما ينعكس إيجابيا علي رفع مستوي و كفاءة المتدربين وتحقيق أهداف وزارة الزراعة فى الاكتفاء الذاتى من اللحوم والألبان بجودة عالية.

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