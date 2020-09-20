النشرة المرورية : زحام بمحور جوزيف تيتو وسيولة بمحور روض الفرج

قال محمد صابر، مراسل الراديو 9090 فى وزارة الداخلية، إن معدلات السير اليوم الأحد، مرضية تماما، وتتراوح بين 55 إلى 60%، مشيرا إلى أن محاور الوجه البحرى تشهد انفراجة مرورية، وخاصة مع بدء فترة الذروة المسائية.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، فى حلقة اليوم الأحد، من برنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة القليوبية تشهد فقط بعض الأحجام عند محطة مترو شبرا الخيمة، المتجه إلى الطريق الزراعى.

وأضاف صابر، أن بعض قطاعات الطرق الدائرية تشهد بعض أعمال الإنشاءات والتطوير، وهى أعلى منطقة البساتين للمتجه لمناطق دار السلام والمنيب، وأعلى مناطق الكنيسة وأعلى منطقة الوراق وأعلى منطقة المرج.

وتابع صابر، أن إدارة المرور، قامت بالتنسيق مع كافة إدارات المحافظات؛ للتعامل مع أى طارئ ونشر الخدمات المرورية، كما وضعت خطة للتعامل مع أى أحجام، واستيعاب الكثافات المرورية على الطرق، وخاصة المحاور التى تشهد بعض الأعمال.

وأشار صابر إلى أن محور 26 يوليو، الأحجام فيه أقل من معدلاتها، وتنحصر فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد، أعلى منطقة ناهية المتجه إلى ميدان لبنان، مضيفا أن محور روض الفرج أفضل حالا ويمكن استخدامه فى هذا التوقيت.

وألمح إلى أن كافة المحاور والطرق فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرض وطبيعى، وتنحصر الأحجام فقط فى شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، والقادم من الدقى ومتجه لأعلى فيصل، نتيجة وجود أعمال تطوير فى هذه المنطقة تحديدا، موضحا أنه يمكن استخدام شارع الجامعة وشارع مراد فى هذا التوقيت.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بالابتعاد عن محور جوزيف تيتو، بسبب وجود بعض أعمال الإنشاءات والتطوير، ويفضل سلوك جسر السويس، مشيرا إلى أن باقى الحركة المرورية فى محافظة القاهرة تعمل بشكل مرض وطبيعى.