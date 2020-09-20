الوطنية للانتخابات تحدد طريقة جديدة لتحديث بيانات الموظفين بانتخابات النواب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، طريقة جديدة تسمح للموظفين المقيدين لديها بالعمل فى اللجان العامة والفرعية فى انتخابات مجلس النواب الجديد، بتحديث بياناتهم عبر الاتصال بالرقم المختصر 090071200، للتأكد من رغبتهم فى العمل باللجان مع انطلاق عمليات الاقتراع والفرز فى داخل مصر.





وقال المستشار لاشين إبراهيم، فى بيان، إنه حرصا من الهيئة الوطنية للانتخابات على التأكد من رغبة الموظفين بكل الجهات التى تستعين بها الهيئة فى الانتخابات، بالمشاركة فى العمل باللجان العامة والفرعية بانتخابات مجلس النواب، فقد تم التنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة فى الشركة المصرية للاتصالات، للبدء فى تحديث بيانات الموظفين، وذلك من خلال قيام كل موظف بالاتصال بالرقم المختصر 090071200 لإدخال بياناته والتأكيد على رغبته فى المشاركة فى العمل بانتخابات مجلس النواب. وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لن يلتف لأى عملية تحديث لبيانات الموظفين الراغبين فى المشاركة فى انتخابات البرلمان الا بهذه الطريقة فقط.

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