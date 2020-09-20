لمدة 18 ساعة .. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الثلاثاء

وذكر البيان الصادر، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق خارجة المطرية والمسلة ومتفرعاتها وجوبيان ومتفرعاتها وشارع إبراهيم عبدالرازق ومتفرعاته، ومنطقة الألف مسكن، ومنطقة الهايكستب، والنزهة الجديدة، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء المقبل وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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