على غرار مصر.. تقرير أوروبي : ترامب يسعى لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية

وفق ما ذكر تقرير لمركز الشؤون الخارجية الأوروبي، فقد سبق وصنفت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين أنها منظمة إرهابية، كما فعلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ودول أخرى.
وفي هذا السياق، فقد أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في أن يحذو حذوهم ، لكن العديد من الخبراء يحذرون من أن التصنيف - سواء أكان ضد المجموعة المصرية الأصلية أو الجماعات المماثلة في جميع أنحاء المنطقة – قد يعقد الدبلوماسية الأمريكية في معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما لا يلقي له ترامب بالًا.
حظرت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين، وهذا ما جعلها تتبع العنف كبديل للتفاهم، وشنت الجماعات الإرهابية عمليات إرهابية كثيرة.
ويقول محللون إن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين قد ينقسمون إلى فصائل متطرفة ويلجأون إلى العنف، خاصة أن قطر وتركيا أقامتا علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وفروعها ، واستقر العديد من أعضائها في هذين البلدين.
بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل 2019، وجه البيت الأبيض مسؤولي الأمن القومي بملاحقة الاخوان وتصنيفهم كإرهابيين، وهو ما قد يعرض الآلاف من أتباع الحركة لعقوبات أمريكية محتملة تنالهم، وتؤكد على دعم الحكومة المصرية في مواجهتهم.
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