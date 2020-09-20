فى أول يوم ..تحصين أكثر من 181 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه في أول يوم للحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت امس بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.
حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين 92 ألف و497 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 57 ألف و804 رأس أبقار، 28 ألف و517 رأس جاموس، 5986 رأس أغنام، 190 رأس ماعز" يوم 19 سبتمبر الحالي.
وأوضح التقرير أيضًا انه تم تحصين 89 ألف و57 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 54 ألف و582 رأس أبقار، 28 ألف و303 رأس جاموس، 5982 رأس أغنام، 190 رأس ماعز" يوم 19 سبتمبر الحالي ايضًا.
وناشد وزير الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.
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