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وزير الرياضة يلتقي الإتحاد العام لشباب سوهاج

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وزير الرياضة يلتقي الإتحاد العام لشباب سوهاج
وزير الرياضة يلتقي الإتحاد العام لشباب سوهاج

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة يلتقي الإتحاد العام لشباب سوهاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب المصري ودعم الدولة للمبادرات الشبابية وتشغيل الشباب، مشيرًا إلى أن عزيمة الشباب تدفع مسيرة التنمية الشاملة والإستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع اتحاد شباب سوهاج ضمن اجتماعات الدورية بالشباب من مختلف المحافظات لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات والاستماع لآراءهم وتطلعاتهم ودعم التمكين الشبابي.

حضر اللقاء، مساعدي ومعاوني الوزير وقيادات الوزارة، وأحمد هاشم رئيس اتحاد شباب سوهاج وأعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد، بالإضافة إلي مسئولي الكيانات الشبابية بالوزارة.

واستعرض رئيس الاتحاد تاريخ ونشأة الاتحاد والأنشطة والمبادرات المجتمعية التي يقوم بها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وكافة المؤسسات المجتمعية، بالإضافة إلى عرض المعوقات والمشكلات التي يعاني منها الشباب السوهاجي.

ووجه "صبحي" بتبني الوزارة لمبادرة اتحاد شباب سوهاج " من حقك تعرف " ودمجها بمبادرات الوزارة والتي تهدف بالأساس إلى التعرف علي المشروعات القومية من خلال تنظيم زيارات ميدانية للشباب والفتيات لتلك المشروعات العملاقة، بالإضافة إلي دمج شباب الإتحاد في برامج وأنشطة ومشروعات الوزارة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أهمية الدور الشبابي في المجتمعات المحيطة والرد عن مصر وعن المغالطات والشائعات التي ينشرها البعض، مضيفًا أن الوزارة تهتم بالاثراء الفكري المعرفي للشباب وسياسية الاختلاف وتقبل الآخر.

ووجه وزير الشباب والرياضة المسؤولين والمعنيين بالوزارة بتذليل كافة العقبات التي تعوق تنفيذ المبادرات الشبابية المجتمعية التي يقوم بها الإتحاد أو غيره ومعالجة أوجه القصور.

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