وقال العريس، فى مقطع فيديو: "النهاردة 20 سبتمبر، بنحتفل بأول يوم جواز لينا". وتابع: "إن شاء الله ربنا يجعلها حياة سعيدة علينا وعلى مصر كلها، وإخواتنا جنبنا وحبايبنا وتحيا مصر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. عروسان يحتفلان بزفافهما فى ميدان التحرير : تحيا مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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