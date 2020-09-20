أبرز 5 تصريحات لمتحدث وزارة الري عن تبطين الترع ومواجهة السيول

صرح المهندس محمد السباعى، متحدث وزارة الموارد المائية والرى، فى برنامج تحيا مصر على إذاعة البرنامج العام بالكثير حول مشروع تأهيل وتبطين الترع وعن استعدادات الوزارة لموسم السيول والفيضانات.. وأبرز هذه التصريحات: -تأهيل وتبطين الترع من أهم المشروعات القومية التى تنفذها وزارة الرى مع كافة مؤسسات الدولة. -الهدف من تبطين الترع الحفاظ على المياه وتحقيق أقصى استفادة فى ظل محدودية المياه الموجودة. -المرحلة الأولى تنتهى فى منتصف 2022 وننتهى من تأهيل وتبطين7000متر طولى من الترع المتعبة. -عوائد تبطين الترع المحافظة على البيئة وتقليل المقنن المائى المطلوب وتقليلل البخر وتوصيل المياه للمزارعين بشكل أفضل. -نرفع حالة الطوارئ على كافة أجهزة الوزارة . -بعد سيول رأس غارب 2016 نفذنا 588منشأ صناعيا فى سيناء والبحر الاحمر وغرب الدلتا والصعيد والوادى الجديد هدفها الاستفادة من السيول. -نفذنا سدود حجز وبحيرات صناعية، قنوات أرضية وخزانات جوفية للحماية من أخطار السيول.

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