الأكاديمية الوطنية للتدريب تبدأ المرحلة الثانية من برنامج تدريب نواب المحافظين

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب بدء المرحلة الثانية من برنامج تدريب نواب المحافظين، اليوم 20 سبتمبر، لتدريب 36 نائبًا بشكل مكثف على مدار 5 أيام متواصلة، وبدأت فعاليات اليوم الأول بجلسة حوار مفتوح مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وزير التنمية المحلية وأعربت عن سعادتها بالتعاون المستمر بين الأكاديمية والوزارة وعن كون الوزير من أهم الداعمين للأكاديمية، كما رحبت بعودة الـ23 نائبًا للتدريب داخل صرح الأكاديمية مرة أخرى مع انضمام الثلاثة عشر نائبا الذين سبقوهم في تولي المنصب إليهم. وتحدثت إليهم قائلةً: "لقد مر عليكم تحديات كثيرة تبرز مدى المسئولية الملقاة على عاتقكم كالعاصفة الترابية ثم جائحة كورونا ومؤخرًا قانون التصالح في مخالفات البناء".

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي على أهمية التدريب المستمر لجميع العاملين بالإدارات المحلية من قيادات وموظفين وأشاد بالدور الذي تقدمه الأكاديمية في هذا الشأن من حيث الارتقاء بقدراتهم وصقل مهاراتهم بما يضمن توافر كفاءات عالية المستوى في مختلف التخصصات وكذلك تأهيلها لكوادر الجهاز الإداري للقيادة في المستقبل وشغل المناصب العليا في كافة القطاعات، كما شدد على أهمية إكساب نواب المحافظين الخبرات الكافية بصورة دائمة فيما يخص الموضوعات والقضايا المحلية التي تهم المواطن.

يذكر أن برنامج تدريب نواب المحافظين بمرحلتيه الأولى والثانية جاء تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد بدأت مرحلته الأولى في ديسمبر 2019 واستمرت شهرين متتاليين، وتتطرق هذه المرحلة إلى موضوعات في غاية الأهمية مثل التحول الرقمي والتميز المؤسسي على المستوى المحلي، وقانوني الإدارة المحلية والتعاقدات، وقانون التصالح في مخالفات البناء وأثره على المحليات، وكيفية جذب الاستثمارات إلى المحليات، وتنمية الموارد الذاتية للمحافظات والرقابة على الأداء المحلي، وأيضًا كيفية التعامل مع وسائل الإعلام.

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.