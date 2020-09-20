قرار جمهوري بإنشاء نوط وميدالية تذكارية للعملية الشاملة بسيناء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 550 لسنة 2020 بشأن إنشاء نوط وميدالية تذكارية للعملية الشاملة بسيناء، ويكون من طبقتين (ذهبية/فضية).

ويمنح هذا النوط لأفراد القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف الذين شاركوا أو ساهموا في العملية الشاملة بسيناء على النحو الآتي:

1 - الطبقة الأولى ذهبية لضباط القوات المسلحة.

2 - الطبقة الثانية فضية لضباط صف القوات المسلحة.

وتنشأ ميدالية تذكارية بمناسبة العملية الشاملة لسيناء وتكون من ثلاث طبقات (ذهبية/فضية/برونزية)، وتمنح هذه الميدالية لأعضاء هيئة الشرطة والجنود بالقوات المسلحة الذين شاركوا في العملية الشاملة على النحو التالي:

1 - الطبقة الأولى ذهبية لضباط هيئة الشرطة.

2 - الطبقة الثانية فضية لباقي أعضاء هيئة الشرطة.

3 - الطبقة الثالثة برونزية لجنود القوات المسلحة وهيئة الشرطة.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.