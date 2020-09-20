فيديو .. الصحة : 642 متطوعا تقدموا لتجارب لقاح كورونا حتى الآن

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن تجارب لقاح كورونا فى حاجة إلى 6 آلاف متطوع، لافتًا إلى أن هناك حملات توعية بأهمية المشاركة فى التجارب.

وأوضح أن التجارب الآن فى مرحلتها الثالثة، مؤكدًا أن هناك جدول زمنى يتم تطبيقة مع المتطوع بعد الحصول على اللقاح.