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فيديو .. الصحة : 642 متطوعا تقدموا لتجارب لقاح كورونا حتى الآن

أخبار مصرية فهمى غالى 2020-09-20 19:33 تبليغ
فيديو .. الصحة : 642 متطوعا تقدموا لتجارب لقاح كورونا حتى الآن
فيديو .. الصحة : 642 متطوعا تقدموا لتجارب لقاح كورونا حتى الآن
 قال الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة ومنسق اللجنة العلمية لمكافحة ، إن هناك 642 شخصًا تقدموا لتجارب لقاح فيروس كورونا حتى الآن، منهم 332 متطوعًا استوفوا الشروط والتى تتلخص فى أن لا يقل السن عن 18 عامًا وأن يكون الشخص خالى من الأمراض المزمنة وسلبية إختبار كورونا.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن تجارب لقاح كورونا فى حاجة إلى 6 آلاف متطوع، لافتًا إلى أن هناك حملات توعية بأهمية المشاركة فى التجارب.

وأوضح أن التجارب الآن فى مرحلتها الثالثة، مؤكدًا أن هناك جدول زمنى يتم تطبيقة مع المتطوع بعد الحصول على اللقاح.

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