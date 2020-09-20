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قرار جمهوري بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات...

أخبار مصرية تبليغ
قرار جمهوري بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات...
قرار جمهوري بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات...

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 551 لسنة 2020 بشان منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

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متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 