قرار جمهوري بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات...

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 551 لسنة 2020 بشان منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

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